شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: تحالف أمريكى دولى لتطوير مجمع التحرير بعد إجراء الدراسات اللازمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم حصر حوالى 5000 أصل من الأصول غير المستغلة، لافتة إلى أن ليس كل الأصول تكون صالحة للاستثمار ويتم تقييمها، موضحة أن صندوق مصر السيادى دوره تحويل الفرصة الاستثمارية إلى منتج استثمار.

وأوضحت الوزيرة، خلال استعراضها للملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، أن مجمع التحرير خير مثال على ذلك، لافتة إلى أنه تم إسناده لتحالف أمريكى دولى لتطويره واستغلاله، وذلك بعد إجراء الدراسات والاستشارات اللازمة لذلك.

وكان النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد تساءل خلال الاجتماع عن تطورات حصر الأصول غير المستغلة، لافتا إلى أن صندوق مصر السيادى تم إنشائه منذ نحو 3 سنوات، متسائلا: "ما هى نسب حصر الأصول غير المستغلة؟ وما هى الأصول التى تم نقلها للصندوق؟".