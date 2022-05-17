شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقوى مناعة طفلك ضد الأمراض؟.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق تقوية مناعة الأطفال ضد الأمراض، مؤكدة أن التقليل من تناول الطفل للسكريات والمشروبات الغازية وغسيل اليدين والأسنان بشكل منتظم يساهم في رفع الحالة المناعية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن شرب المياة بكمية كافية علي مدار اليوم وعدم تناول الأدوية إلا بعد استشارة الطبيب يساهم إلى حد كبير في تقوية مناعة الأطفال.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن تجنب تواجد الأطفال بجانب المدخنين يساهم في الحفاظ علي صحتهم ويقوى مناعتهم أيضا وطالبت بالاعتماد علي الغذاء الصحي المتكامل مع ممارسة الرياضة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: أن هناك برنامج قوى للرعاية الصحية للأطفال تقوم بعملة هيئة التأمين الصحي، مشيرة إلى أن كافة الخدمات الطبية تقدم للأطفال بالمجان