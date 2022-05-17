شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة من السبت والعظمى بالقاهرة تنخفض لـ27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من السبت المقبل 21 مايو، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن درجات الحرارة تنخفض السبت بشكل ملحوظ ومتوقع أن تسجل ما يلى:





القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجةالسواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة

شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 21 درجة

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة.