شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الإقلاع عن التدخين ليس مستحيلا.. وهذه الإرشادات تساعدك لمقاطعة السجائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الإرشادات التى يجب اتباعها عند الإقلاع عن التدخين، حيث تتضمن هذه الإرشادات:

1- لا تجعل الولاعات في متناول يدك

2- لا تضع طفايات بجانبك في المنزل

3- لا تتواجد في أماكن المدخنين

وقالت إن هذة المؤثرات والمثيرات تسهم في ألا يشعر المدخن باللهفة للتدخين، مؤكدة أن الإقلاع عن التدخين ليس أمرا مستحيلا، مضيفة إن 9 من كل 10 مدخنين يبدأون التدخين قبل بلوغهم 18 عامًا، ونصحت وزارة الصحة الشباب بالبعد عن التدخين تجنبا لمخاطرة ومضاعفاته .

وتابعت وزارة الصحة والسكان قائلة: "إنت تقدر تستغنى عن التدخين وتحافظ على صحتك وتحمي نفسك من أعراض فيروس كورونا الخطيرة وأمراض القلب والرئتين بالتوقف عن التدخين".

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الخط الساخن يوفر لك كل سبل الدعم والمساعدة بالمجان وأكدت أن التدخين ضار جدا بالصحة ويسبب مضاعفات خطرة.