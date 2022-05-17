شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروع مونوريل السادس من أكتوبر وأماكن ربطه مع المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل مشروع مونوريل مدينة السادس من أكتوبر، الذى يربط المدينة بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال الخط الثالث لمترو الأنفاق ومونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ويعرض الخليج 365 تفاصيل المشروع فى النقاط التالية. - يبلغ طول خط مونوريل غرب النيل 42 كم - ‏يشمل عدد 13 محطة. - يربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة "6 أكتوبر الجديدة" - ‏يعمل أيضا على ربط المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر - يخدم التوسعات الكبيرة فى مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الاجتماعى ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية - يتكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة وادى النيل ومع القطار الكهربائى السريع "العلمين – العين السخنة" فى محطة نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر