شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالزراعة: فوز 120 لجنة بالتزكية فى الانتخابات العمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والثروة الحيوانية والصيد، نائب رئيس اتحاد العمال، إنه لأول مرة تشهد الانتخابات العمالية إقبالا كثيفا بالكثافة التى شهدتها اللجان أمس الاثنين، فى المرحلة الأولى من انتخابات التنظيمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022 / 2026، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة اتخذت قرارات تنظيمية ساهمت فى تسهيل مشاركة العمال والتصويت، والتى كان من أهمها التسجيل الإلكترونى للبيانات، والذى أسهم فى نجاح عمليات التصويت بنسبة 100%.

وأضاف مرسال، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مديريات القوى العاملة فى المحافظات كانت تتابع الاستعدادات وعمليات التصويت طوال الـ24 ساعة، بخلاف التعاون الكبير الذى أبدته وزارة القوى العاملة، لافتا إلى أن نسبة المشاركة فى اللجان النقابية للعاملين بالزراعة بلغت نحو 90%، والتى أدت بدورها إلى إحداث تغيير فى تشكيل مجالس اللجان النقابية بنسبة نحو 20%.

وأشار نقيب العاملين بالزراعة والرى والثروة الحيوانية والصيد إلى أن 120 لجنة نقابية للعاملين بالزراعة فى المحافظات فاز المرشحون بها بالتزكية، وتم إجراء الانتخابات وعمليات التصويت فى نحو 5 و6 شركات بالمحافظات فقط، لافتا إلى أن العمال كانوا حريصين على إحداث تغيير فى اللجان للتطوير تماشيا مع القوانين الجديدة الجارى مناقشتها فى الدولة بشأن العمال.

ووجه مرسال الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان، لما قدمه من تطويرات كبيرة فى العملية الانتخابية بحيث يمكن للعامل أن يشارك بالعملية الانتخابية على شبكات الانترنت، وذلك تماشيا مع اتجاه الدولة فى التحول الرقمى.

وأجرت وزارة القوى العاملة، انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلى العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، أمس الأثنين، حيث فتحت لجان الاقتراع السرى المباشر أبوابها بمواقع العمل المختلفة على مستوى 27 محافظة للإعلان ببدء انتخابات دورة نقابية جديدة تستمر 4 سنوات من 2022-2026، وذلك تحت إشراف قضائى كامل، فضلا عن المشرفين من جانب المرشحين، وبتنظيم من وزارة القوى العاملة وفقا للقانون على العملية الانتخابية.