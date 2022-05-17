شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يوجه المديريات بالتوسع فى المقارئ القرآنية للأئمة والجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، بمديرى المديريات على مستوى الجمهورية عبر "الفيديو كونفرانس" لمناقشة تفعيل وتنشيط وتكثيف الأنشطة الدعوية خلال الفترة المقبلة، من خلال الدروس الدعوية، والمقارئ القرآنية للأئمة والجمهور والواعظات، ودروس الواعظات وحلقات التحفيظ، والبرنامج الصيفى للطفل، وتجهيز ساحات عيد الأضحى المبارك، وتنظيم أنشطة الطرق الصوفية بالمساجد وملحقاتها، ومشروع صكوك الأضاحى وصكوك الإطعام.

وخلال الاجتماع وزير الأوقاف، شدد على أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة لكل تفاصيل العمل، مشيرًا إلى أن أصعب الفترات التى مرت بنا كانت فترة الغلق الكلى أو الجزئى للمساجد، وحيث منَّ الله (عز وجل) علينا بفتح بيوته فتحًا كاملًا وعودة الأنشطة الدعوية إلى المساجد، لا بد أن نسابق الزمن في تكثيف البرامج والأنشطة الدعوية، وعودة المسجد إلى دوره الحقيقي في بناء الوعي الديني الوسطي الرشيد المستنير.

وفي إطار خدمة القرآن الكريم وعناية وزارة الأوقاف بحفظه وتجويده وفهم معانيه، أكد وزير الأوقاف ضرورة إعادة تنظيم عمل المقارئ القرآنية لتشمل الأئمة والواعظات وجمهور المصلين.

وعن البرنامج الصيفي للطفل أكد وزير الأوقاف أنه قد تم تكليف جميع الواعظات المعينات بالمشاركة في البرنامج الصيفي للطفل بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع من العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، ودرسين للسيدات بعد صلاة العصر، وتحدد كل مديرية مساجد تنفيذ البرنامج والدروس بالتنسيق مع رئيس القطاع الديني، مشيرًا أن البرنامج الصيفي للطفل سيكون في مجالي حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية بمشاركة جميع المحفظين المعينين والواعظات المعينات بالوزارة والراغبات من الواعظات المتطوعات في المشاركة فضلا عن الأئمة الذين سيتم تكليفهم بذلك، وسيتم إتاحة المادة العلمية للبرنامج الصيفي عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف، وتتضمن : تفسير جزء عم من كتاب "المنتخب"، والدروس الأخلاقية من كتاب "موسوعة الدروس الأخلاقية"، والسيرة النبوية من كتاب "فقه السيرة النبوية .. قراءة جديدة"، وكتب سلسلة "رؤية" للنشء، وعدد من إصدارات مجلة الفردوس.

واختتم وزير الأوقاف الاجتماع بالتنبيه على تكثيف المتابعة والرقابة والتفتيش على جميع مساجد الجمهورية للتأكد من عودة جميع الأنشطة الدعوية للمساجد، مع التأكيد على التعاون الجاد والبناء مع المحافظين في المجلس التنفيذي، حتى نكون واجهة مشرفة للدعوة.