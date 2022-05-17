شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يوجه بتكثيف الأنشطة الدعوية لاستعادة الدور الريادى للمسجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه شدد خلال اجتماعه اليوم بمديرى المديريات عبر "فيديو كونفرانس"، على مسابقة الزمن في تكثيف الأنشطة الدعوية بالمساجد حتى يستعيد المسجد دوره الريادي في بناء الوعي الديني الوسطي الرشيد المستنير وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية في المجتمع .

وعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، منذ قليل، اجتماعا بمديري المديريات على مستوى الجمهورية عبر "الفيديو كونفرانس"، لمناقشة تفعيل وتنشيط وتكثيف الأنشطة الدعوية خلال الفترة القادمة، وعودة المقارئ القرآنية والبرنامج الصيفي للطفل، ومشروع صكوك الأضاحي ، وتجهيز ساحات عيد الأضحى المبارك .

وأوضحت الوزارة أن محاور الاجتماع ضمت:

1- الدروس الدعوية .

2- المقارئ القرآنية للأئمة

3- المقارئ القرآنية للجمهور .

4- دروس الواعظات .

5- مقارئ الواعظات .

6- حلقات التحفيظ .

7- البرنامج الصيفي للطفل .

8- تجهيز ساحات عيد الأضحى المبارك .

9- تنظيم أنشطة الطرق الصوفية بالمساجد وملحقاتها .

10- مشروع صكوك الأضاحي وصكوك الإطعام .

11- ما يطرحه مديرو المديريات .

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، فى وقت سابق عن مشاركة أكثر من ألفى إمام وواعظة ومحفظ ومحفظة ألف وخمسمائة مسجد على مستوى الجمهورية، فى البرنامج الصيفى للأطفال كمرحلة أولى تنطلق شهر يونيو المقبل لمدة ثلاثة أشهر إسهامًا فى بناء الوعى الدينى والوطنى والقيمى لدى أبنائنا وبناتنا، موضحا :سنعلن لاحقا أسماء المساجد المشاركة.