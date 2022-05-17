شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تنظم ندوة لـ80 من أمهات أطفال الحضانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أسقفية الخدمات العامة في الكنيسة الأرثوذكسية ندوة لـ 80 أم من أولياء أمور أطفال الحضانات بكنيسة مارمينا بدار السلام.

وذكرت الصفحة الرسمية لأسقفية الخدمات أن الندوة كان الهدف منها تصحيح العادات الخاطئة التي تمارس مع الأطفال دون وعى كافى ومساعدة الأم في الاكتشاف المبكر لأى اضطرابات أو مشكلات لدى الطفل.

وتأسست أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية في الكنيسة الأرثوذكسية عام 1962 لتكون بمثابة الذراع التنموى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتلعب الأسقفية دورا رائدا فى الخدمات الدياكونية للفقراء والمجتمعات المحرومة والمهمشة جميع أنحاء مصر.

وتعمل الأسقفية على إيقاظ الوعى الاجتماعى لدى الأفراد لتحرير المجتمع من عبودية الفقر والجهل والمرض، والتأكيد على القيم الإنسانية وتعزيز الهوية المصرية وقيادة التغيير من خلال مشاركة جماعية، كما يقود برنامج الأسقفية التغير من خلال التدخلات الميدانية، ودعم تشكيل الكيانات المحلية.