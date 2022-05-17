الصحة توضح مضاعفات فرط ضغط الدم.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم عبر صفحتها الرسمية علي فيس بوك مجموعة من المعلومات والإرشادات الهامة عن فرط ضغط الدم ومتى يحدث، بالتزامن مع اليوم العالمي لفرط ضغط الدم.

وقالت وزارة الصحة، إنّ فرط ضغط الدم يحدث عندما يكون ضغط الدم مرتفع جدا، كما استعرضت وزارة الصحة والسكان مضاعفات فرط ضغط الدم في حال عدم السيطرة عليه وجاءت على النحو التالي: ألم في الصدر أو ما يسمي أيضا بالذبحة - النوبة القلبية - قصوب القلب - عدم انتظام دقات القلب الذي يمكن أن يؤدي إلى الموت المفاجئ.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين بضرورة المشاركة في مبادرة الأمراض المزمنة، لافتة الى أن الكشف والمتابعة والعلاج يكون مجانا فى المبادرة، فضلا عن توفير صيدليات متنقلة داخل العيادات تصرف العلاج مجانا وتقوم بتحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي في أقرب مستشفى.