شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تعلن حصول 11 مدرسة على الجودة والاعتماد التربوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة حصول 11 مدرسة جديدة بالقاهرة على الجودة والاعتماد التربوى، حيث تقدم محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بالتهنئة والشكر والتقدير لفريق الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية ومديري العموم والمدارس وفريق العمل علي اعتماد دفعة جديدة من مدارس القاهرة.

وأوضح مرسي عبد المجيد مدير إدارة الجودة ان المدارس التي حصلت علي علي الجودة والاعتماد التربوي وهي كالتالي:

1- مدرسة الإمام محمد عبده رياض اطفال باب الشعرية

2- مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات حدائق القبة

3- مدرسة سراى القبة الثانوية بنات الزيتون

4- مدرسة جواد حسنى رياض اطفال الساحل

5- مدرسة حسن باشا طاهر رياض اطفال

6- مدرسة محمد فوزى حمد الله رياض شرق م نصر

7- مدرسة السادات الرسمية رياض شرق م نصر

8- مدرسة شادى مجدى رياض غرب م نصر

9- مدرسة أحمد لطفى السيد الابتدائية

10- مدرسة طه حسين / رياض اطفال المطرية

11- مدرسة عبدالعزيز ال سعود الاعدادية النزهة