شكرا لقرائتكم خبر عن "الهجرة" و"السياحة" تطلقان مسابقة لجاليات مصر بأوروبا للترويج للسياحة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إطلاق مسابقة للجاليات المصرية المقيمة فى أوروبا، للمنافسة على تحقيق أعلى معدل مشاركة ونشر لفيلم ترويجى عن السياحة فى مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار فى إطار كل من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" للتعريف بلغتنا وهويتنا وبالإنجازات والتاريخ المصرى، وكذلك حملة "مفيش زى مصر" التى أطلقتها الوزارتان فى 2019.

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم، أن هذه المسابقة تهدف إلى تنشيط حركة السياحة من أوروبا إلى مصر على أن تكون الجائزة التى سيحصدها الفائزون، تذكرة "ذهاب وعودة" من بولندا إلى القاهرة على الخطوط البولندية، وإقامة بالإفطار لمده ثلاث ليال فى فندق بالقاهرة مع زيارة معالم القاهرة السياحية (أهرامات الجيزة والمتحف المصرى).

وأضافت وزيرة الهجرة، أن باب التسجيل مفتوح لكل الراغبين فى المشاركة من الفئة المذكورة وسيقوم فريق الوزارة بتلقى مشاركاتهم، علاوة على أن يكون التسجيل متاحا عبر الرابط التالى: https://forms.gle/QqhX6iQ5xtLAGJ4fA، وذلك من اليوم وحتى ٢٧ مايو الجارى على أن يفوز بالرحلة أكثر ٣ حصدوا مشاركة وتعليقات على فيلم "Follow the sun"، على قناتنا على اليوتيوب، عبر الرابط:

وتابعت وزيرة الهجرة، أن اختيار بولندا لإطلاق الحملة جاء عقب لقاء البولندية أديتا فولني المتخصصة في دراسات الثقافة المصرية والتراث المصري، وإعلانها سفيرا لمبادرة "اتكلم عربي" في بولندا، خلال فعاليات "منتدى شباب العالم"، حيث تقوم د. إديتا بدور ثقافي وسياحي للترويج لمبادرة "اتكلم عربي"، حيث ثمنت الوزيرة محبة "فولني" وتقديرها لمصر ورغبتها المُلحة في المشاركة في المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وحملة "مفيش زي مصر"، الأمر الذي دفعها إلى وضع خطة عمل للترويج لمصر ونقل الصورة الصحيحة عنها إلى الخارج.

من ناحيتها، أعربت فولني عن سعادتها بلقاء الوزيرة وأنها دائما تتابع نشاط وزارة الهجرة وتحمست للمشاركة في مبادرة "اتكلم عربي" عقب إطلاقها مباشرة، مؤكدة رغبتها في بناء جسور بين الشعبين المصري والبولندي ولذلك فهي مستمرة في مشروعاتها الترويجية لمصر وتراثها وثقافتها وشعبها الودود، وقالت: "أحب مصر جدًا ولا أستطيع الابتعاد عنها كثيرًا وأحرص على الترويج لها في المجتمع البولندي".

وتجدر الإشارة إلى أن "أديتا فولني" تخرجت من جامعة "وارسو" في بولندا، وحصلت على الماجستير في الدراسات العربية والإسلامية، ثم درجة الدكتوراة في الأدب في فبراير 2020، وركزت اهتماماتها على الثقافة الجماهيرية في مصر مثل التركيز على مسلسلات رمضان والأغاني الوطنية المصرية.