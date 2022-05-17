شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده الـ82.. موقف طريف جمع عادل إمام مع البابا شنودة فى جنازة ياسر عرفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الثلاثاء عيد ميلاد النجم الكبير، الزعيم عادل إمام، الـ82، والذى قدم أعمالاً مهمة فى مشواره الفنى تركت بصمة كبيرة مع جمهوره جعلته يحتل مكانة كبيرة فى الوسط الفنى وتربع على عرش الضحكة التى تخرج من أعماق القلب.

وروت العديد من المواقع الكنسية موقفا طريفا جمع الفنان عادل إمام مع البابا شنودة الثالث فى جنازة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، حيث ذهب الفنان لقداسة البابا خلال الجنازة وطلب أن يسير بجانبه وحدث موقف مضحك حيث سأل الفنان عادل إمام أثناء الجنازة هامساً فى أذن البابا شنودة هو فيه إيه هما هيدفنوه فى رام لله ولا إيه ؟ فلم يتمالك قداسة البابا شنودة الثالث نفسه من الضحك.

وحرصت الفنانة الكبيرة يسرا، على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم الثلاثاء 17 مايو، وقالت في تصريحات لـ ”الخليج 365”: مشوارى مع عادل إمام من أجمل مشاوير حياتى وكل كلامى عنه لا يكفيه ولا يوفيه حقه وأنا بشكره على كل خطوة وكل سلمة طلعتها وكان سبب في نجاحى".

ووجهت يسرا التهنئة للزعيم عادل إمام بعيد ميلاده قائلة: "قيمتك كبيرة أوى في قلوبنا وتاريخنا وفننا، انا نجحت بسبب وجودك فأشكرك انك علمتنى كتير وانك اديتنى من خبرتك كتير وربنا يخليك لينا ويسعدك زى ما بتسعدنا دايما".