شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث: قوافل بيطرية مجانية لخدمة المدنى وتنمية الثروة الحيوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز القومى للبحوث بيان عن تفاصيل القافلة العلاجية المجانية لتنمية الثروة الحيوانية، موضحا أنه أنه في إطار توجيهات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى (برنامج حياة كريمة)؛ بعمل قوافل مجانية بالقرى المصرية الأكثر احتياجا، وكذلك ندوات إرشادية لبرنامج التحسين الوراثى ومراكز تجميع الألبان، والتي يتم بناء مجمع خدمات زراعية بها.

وفى إطار دور المركز القومى للبحوث في التنمية المجتمعية وتنفيذا للمشروع البحثى بالمركز القومى للبحوث بعنوان "قوافل بيطرية مجانية لخدمة المدنى وتنمية الثروة الحيوانية" كأحد أنشطة المركز القومى للبحوث لحل مشاكل المجتمع.

وأوضح البيان أنه تم تنظيم قافلة طبية بيطرية وعلاجية وإرشادية خلال الفترة من يوم السبت الموافق 14 مايو 2022 حتى يوم الجمعة الموافق 20 مايو 2022 والتي تضم 12 باحثا لمحافظة مطروح تشمل عدد من القوافل إلى سيدى برانى والنجيلة ورأس الحكمة ومطروح ضمن فاعليات التكليفات الرئاسية بمساعدة القرى الأكثر احتياجا بمبادرة حياة كريمة ولرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصرى بمحافظة مطروح بالإضافة لتقديم محاضرات تثقيفية لإهالى هذه القرى للمربين وأيضا رفع كفاءة الأطباء وتدريبهم على أحدث التقنيات الحديثة.

وأشار البيان إلى أن قافلة برانى محافطة مطروح يوم الأحد 15 مايو 2022، وبلغ عدد الحيونات التى تم علاجها بالقافلة اغنام 1425، ماعز 1850

حمير، وإجمالى الحيونات 3276، عدد الدواجن التى تم علاجها طيور 3150، حمام 970، أرانب 30 الإجمالى 4150.