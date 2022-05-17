ضبط موظف بمدرسة لاختلاسه مبالغ مالية من عهدته في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على ضبط موظف استغل موقعه واختلس مبالغ مالية من عهدة مدرسة بالجيزة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تلقت بلاغًا من (مسئولى إحدى إدارات التربية والتعليم بمحافظة الجيزة) بقيام (موظف بإحدى المدارس ، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بإختلاسه مبالغ مالية من عهدته .

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المذكور بإستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى بتحصيل مستحقات المدرسة محل عمله من أولياء أمور الطلبه بالمدرسة بموجب إيصالات سداد يتم تحصيلها بمعرفته ، وعدم قيامه بتوريدها بحساب المدرسة بـأحد البنوك وقيامه بإختلاس تلك المبالغ لنفسه ، وإمعاناً فى إخفاء أمره فقد قام بتزوير إيصالات توريد منسوب صدورها للبنك المشار إليه تفيد على خلاف الحقيقة قيامه بتوريد تلك المبالغ بحساب المدرسة بالبنك ، وتمكن بموجب ذلك من الحصول من مسئولى الإدارة المُبلغة على إيصالات تفيد قيامه بتوريد تلك المبالغ لتسوية المبالغ المختلسة مستندياً بدفاتر المدرسة .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ،كما أضاف بأنه قام بتزوير إيصالات التوريد المنسوبة للبنك المشار إليه عن طريق إستخدام برامج التعديل والحذف والإضافة (الفوتوشوب) وتحميلها على هاتفه المحمول وطباعتها بأحد مقاهى الإنترنت بمنطقة سكنه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.