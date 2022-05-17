ضبط صاحب محل بحوزته 32 جهازا لاسلكيًا ممنوع تداوله في عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط (مالك أحد المحال لتجارة أجهزة المحمول - كائن بدائرة قسم شرطة عابدين) وبحوزته عدد (32 جهاز لاسلكى مزود بشرائح هاتف محمول ممنوع تداوله – 27 ساعة يد مزودة بكاميرات خفية للتصوير – 44 هاتف محمول مجمع يدوياً ومعد للتعبئة – 157 هاتف محمول مجمع يدوياً ومعبأ "مجهول المصدر" – 9 هواتف محمولة صغيرة الحجم غير مصرح ببيعها – كمية من العلامات التجارية خاصة بشركات المحمول يتم لصقها على المنتج لإعطاء صفة الجودة).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.