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ضبط عاطل لاتجاره في المخدرات وبحوزته أسلحة نارية بالقاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته (بندقية خرطوش – سلاح نارى محلى الصنع - وعدد من الطلقات من ذات العيار – فرد خرطوش – فرد روسي – كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى- مكبس – سلاح أبيض "كتر" – هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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