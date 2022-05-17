ضبط عاطل لاتجاره في المخدرات وبحوزته أسلحة نارية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته (بندقية خرطوش – سلاح نارى محلى الصنع - وعدد من الطلقات من ذات العيار – فرد خرطوش – فرد روسي – كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى- مكبس – سلاح أبيض "كتر" – هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.