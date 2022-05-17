أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 15 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن تحرير 15780 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 3341 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و140 مخالفة السير بدون تراخيص، و10 مخالفات الدراجات النارية، و5 مخالفات شروط التراخيص، و20 مخالفة موقف عشوائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.