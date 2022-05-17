سرقا 7 شيكات ومبلغ مالي.. سقوط لصين في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة مبلغ مالي من داخل سيارة أحد المواطنين بأسلوب"التتبع وكسر الزجاج")

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بأنه عقب قيامه بسحب مبالغ مالية من عدة بنوك بدائرة القسم، وقيامه بركن السيارة ملكه بدائرة القسم ولدى عودته للسيارة اكتشف كسر زجاجها وسرقة (المبالغ المالية المشار إليها - 7 شيكات بنكية) من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "ملك والد أحدهما" والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما عترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج"، وتم بارشادهما ضبط (جزء من المبلغ المالي المستولى عليه من متحصلات الواقعة) بمسكنهما، كما أقرا بقيامهما بتمزيق الشيكات المستولى عليها والتخلص منها بإلقائها بالطريق العام، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.