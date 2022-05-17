ارتكبوا 13 واقعة.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة الماشية في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الماشية بدمياط.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (4أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات الماشية مُتخذين من منطقة بحيرة المنزلة بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية -2بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مقص حديدي – حبل - 2 كشاف – تروسيكل - 3 سلاح أبيض "سكين" - 2هاتف محمول – مبلغ مالي).

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب عدد (13) واقعة بذات المنطقة (سرقة 17 رأس ماشية)، كما تم بارشادهم ضبط (15رأس ماشية)، وقرروا ببيعهم رأسي ماشية لأحد الأشخاص (لايمكنهم الإرشاد عنه بأحد الأسواق بالدقهلية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.