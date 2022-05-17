بأسلوب الخطف.. سقوط عصابة سرقت حقيبة طالبة وإصابة آخر بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال الأمن بالقاهرة، القبض على ضبط مرتكبي واقعة سرقة حقيبة طالبة بالقاهرة، بأسلوب الخطف وإصابة أحد الأشخاص.

كان قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) وبصحبته نجلته "طالبة" مصابة بسحجات بالساعد الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، وقرر بأنه حال سير نجلته فوجئت بعدد (4 أشخاص بينهما سيدتان) يستقلوا دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية، قام أحدهم بخطف حقيبتها المدرسية "بداخلها بعض الكتب والأدوات المدرسية" ولدى تدخل أحد المارة لمحاولة الإمساك بهم قام أحدهم بإحداث إصابته باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل للأخير "شاهد الواقعة" وتبين أنه مصاب بجرح سطحي بالرقبة، وبسؤاله أيد ماجاء بأقوال المُبلغ .. كما أمكن تحديد المتهمين وتبين أنهم (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم الدراجة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ، وبحوزتهم (الحقيبة المستولى عليها – 2 هاتف محمول" مجهولان المصدر" – سلاح أبيض "كتر" والمستخدم في ارتكاب الواقعة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقروا بأن الهاتفان المضبوطان بحوزتهم من متحصلات واقعتي سرقة بذات الأسلوب "جارى التوصل لمالكيهما" وأضاف أحدهم بقيامه بخطف الحقيبة من المجنى عليها، اعتقادا منه باحتوائها على هاتف محمول ومبالغ مالية، والتعدي على شاهد الواقعة باستخدام السلاح المضبوط بحوزته محدثاً إصابته، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.