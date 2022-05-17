ضرباه بسلاح أبيض.. سقوط متهميّن بسرقة "دليفري" في الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة أحد المواطنين بالإكراه، وإعادة المسروقات.

بدأت الواقعة بمرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من أحد الأشخاص وباستبيان الأمر تم التقابل مع (عامل توصيل طلبات - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) مصاب بجروح سطحية بالجسم.

وقال المجني عليه إنه أثناء سيره مستقلاً الدراجة النارية ملكه فوجئ بشخصين يستقلان سيارة نصف نقل قاما باستيقافه، وتعديا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية محدثان إصابته المنوة عنها، واستوليا منه على (دراجته النارية - هاتفه المحمول - مبلغ مالي – بعض المتعلقات الشخصية) كرهاً عنه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنهما (شخصين - مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية) ، وبحوزتهما (سيارة ملك أحدهما – سلاح أبيض "مطواة" – عصا خشبية "شومة" ) والمستخدمين في ارتكاب الواقعة، وكذا أمكن ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المجني عليه اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.