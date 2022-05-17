عرض نظري لا ميداني.. برلماني ينتقد وزير الاتصالات: ما مؤشرات قياس أداء الوزارة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال النائب محمد عمارة، أمين سر الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك مبدأ يتعلق بالتكنولوجيا؛ وهو التقادم، وأن وزارة الاتصالات لم تستحدث استراتيجيتها المتعلقة بمراكز الإبداع التكنولوجي وزيادة الأعمال منذ قرابة ١٢ عامًا؛ مما أصابها مبدأ التقادم .

وشدد عمارة، في بيان له اليوم الثلاثاء، على أن ما عرضه وزير الاتصالات خلال كلمته، في ضوء طلب المناقشة، لم يجاوب عن أسئلة واستيضاحات النواب له، وأن ما عرضه نظري وبعيد عن الميدانية.

وتساءل: "ما مخرجات مراكز الإبداع الـ8، التي قامت الوزارة بإنشائها في ٢٠٢٠ في عدد من الجامعات الحكومية، وما مؤشرات قياس الأداء للوزارة، قائلًا: "نحتاج إلى أرقام؟ وما آليات الوزارة لتسويق منتجاتها للوصول إلى الفئات المستهدفة؛ خصوصًا الشباب؟".

وطالب أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وزيرَ الاتصالات بأن تتم إدارة المنظومة بالأهداف وليس بالوظائف الإدارية فقط .