تجربة عملية.. كيف تحدث بطاقة التموين بإضافة رقم الهاتف؟ بث مباشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قدم "الخليج 365" فيديو "لايف" من داخل أحد مكاتب التموين، يرصد استقبال المواطنين لتحديث بيانات البطاقات التموينية، تجنبا لحذف البطاقة.

جاء ذلك عقب إصدار الوزارة، تحذيرا جديدا للمواطنين عبر بونات صرف الخبز، وفي حال عدم تنفيذه يتم إيقاف البطاقة، وحمل التحذير ضرورة تسجيل رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة حتى لا يتم إيقاف البطاقة.

ورصد "الخليج 365" تقديم المواطنين، للأوراق المطلوبة، مع متابعة آلية إدخال البيانات على سيستم الوزارة.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأوراق المطلوبة لتسجيل أرقام الهاتف المحمول، لمن ظهرت لهم رسائل التسجيل.

وجاءت هذه الأوراق على النحو التالي:

1- صور بطاقة صاحب البطاقة.

2- صورة البطاقة التموينية.

3- رقم موبايل مسجل باسم صاحب البطاقة.

4- ورقة صرف الخبز التي ظهر عليها الرسالة.

وكشف الدكتور عمرر مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تحديث البطاقة التموينية لمن وصلت إليهم رسالة عبر بون صرف الخبز بضرورة إضافة رقم هاتف مسجل باسم صاحب البطاقة لن يتم عبر موقع "دعم مصر" أو موقع "مصر الرقمية" كما كان يحدث في السابق.

وطالب مدكور لـ"الخليج 365"، المواطن بضرورة التوجه إلى مكتب التموين التابع له بحد أقصى 25 مايو الجاري، قبل أن يتم تمديدها حتى يوم 30 يونيو المقبل، لتحديث البيانات، وإلا سيتم إيقاف البطاقة عن صرف السلع التموينية والخبز بسبب عدم التحديث.

لتجنب إيقاف البطاقة.. 3 مستندات مهمة لتسجيل أرقام الهاتف في مكاتب التموين