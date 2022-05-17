وزير التنمية المحلية يشارك اليوم في الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية بكينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بتكليف من رئيس الجمهورية، يشارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء في الدورة التاسعة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية (Africites 2022) والتي ستعقد في مدينة "كيسومو" الكينية بمشاركة كل من اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وعدد من الوزراء والمحافظين بالدول الأفريقية.

وستركز القمة علي مناقشة "دور المدن الوسيطة بأفريقيا فى تنفيذ موضوعات التنمية الحضرية المستدامة اتساقاً مع أجندة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063".

وأكد اللواء محمود شعراوي أهمية الدور الذي تقوم به المدن الوسيطة وما تتحمله من مسئوليات وما يمكن أن تحققه من مكاسب لمنظومة الإدارة المحلية دون أن يكون التركيز منصباً فقط على المدن الكبرى حيث يمكن للمدن الوسيطة أن تقدم إضافات اقتصادية وتنموية وكذلك في إطار مواجهة التهديدات المناخية وغيرها من التحديات التي تواجه المدن.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المشاركة المصرية في هذا الحدث الأفريقي الكبير ستسهم في تعزيز صورة مصر الأفريقية خاصة أن هذه القمة التاسعة تكتسب أهمية خاصة بحكم أن مصر هي سوف تستضيف القمة القادمة Africites 2025 والتي أكد رئيس الوزراء لدى إعلانه عن نجاح ملف مصر الأفريقي في استضافة هذا الحدث الهام أنه سيكون مقدمة بالفعل لأحداث مهمة كثيرة وتأكيدًا على عمق العلاقات المصرية الأفريقية، مصيفًا: وهو ما ساهم أيضًا وعزز من فوز مصر بشرف استضافة المنتدى الحضري العالمي 2024 حيث كان متوجباً أن تتقدم مصر بملفها على أساس أنها تمثل القارة الأفريقية وهو ما تم بالفعل.

وسيعقد وزير التنمية المحلية على هامش القمة لقاء مع ميمونة الشريف "السكرتير التنفيذي لـ UN Habitat الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والشريك في قمة Africites والذي يتطلع من خلاله الوزير على تأكيد عمق العلاقات مع ال UN Habitat بعد استضافة مصر مؤتمر المدن العالمي بمدينة الأقصر بالتعاون معها وكذلك المنتدى الحضري العالمي.

وأوضح اللواء محمود شعراوي فيما يخص هذا الملف من المقرر أن تشارك مصر بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان في فعاليات قمة كاتوفيتسه في بولندا في القمة الحادية عشر للمنتدى الحضري العالمي للتعرف على تجربة إدارة المنتدى الحضري بعد التعرف على هذه التجربة بمعرفة وزير التنمية المحلية ولقاءه بوزير التنمية المحلية الإماراتي، وميمونة فيما يتعلق باستضافة الحكومة البولندية للدورة الحادية عشر قبل أن تتولى مصر الدورة الثانية عشر.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه خلال فعاليات قمة المدن الأفريقية والتي سيفتتحها "اوهورو كينياتا" رئيس جمهورية كينيا سيقوم والوفد المصري المرافق من محافظي القليوبية ودمياط والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية في المناخ الدكتور محمود محيي الدين، سيقوم بافتتاح الجناح المصري في المعرض المقام على هامش المؤتمر مما يعرف الحضور بقدرات مصر السياحية وفي نفس الوقت التعريف والمشاركة بمنصة "أيادي مصر" في المعرض بوصفها أحد أهم المنصات الإلكترونية لترويج السلع اليدوية لما في ذلك من أثر ثقافي وتراثي تتسم به الصناعة اليدوية المصرية، مؤكداً أن إقامة المعرض الأول لأيادي مصر خارج البلاد هو تماشياً مع تكليفات القيادة السياسية بأن تتاح لهذه المنصة فرصة المشاركة في المعارض والأسواق الدولية وهو ما يبدأ بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات المحلية.

من ناحية أخرى أشار اللواء محمود شعراوي إلى أنه سيشارك في افتتاح اليوم الأول للمؤتمر والمخصص لمواجهة التغيرات المناخية على المستوى المحلي ليؤكد في كلمته المنتظره أن المدن هي التي تواجه خطر تغيير المناخ وتقدم المبادرات والحلول والدعم والمساندة في تقديم الاستراتيجية الوطنية على المستوى المركزي.

وأشار إلى أن كل التحديات تواجه على أسس محلية، وسيتم عرض دور المحليات في مواجهة آثار كورونا عبر إحدى الجلسات والأهم هي المشاركة التي سيقود فيها وزير التنمية المحلية مناقشات أحد أهم جلسات المؤتمر حول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تسعى مصر بتكليف من القيادة السياسية بتقديمها للعالم ونقلها كخبرة مكتسبة لأشقاءها في القارة الأفريقية بوصفها واحدة من الطفرات المجتمعية المهمة التي ستغير حياة 58 مليون شخص إلى الأفضل وهو ما سيكون محلاً للاهتمام حيث أبدت العديد من الوفود المشاركة أهمية هذا الحدث واهتمامها بالمشاركة في هذه الجلسة.

وسيكون المؤتمر فرصة رئيسية لعقد لقاءات ثنائية بين الوفد المصري برئاسة الوزير محمود شعراوي والعديد من الوفود سواء كانت أممية مثل UN HABITAT وغيرها أو مناخية أو علاقات ثنائية مع باقة من وزراء التنمية المحلية الأفارقة المتواجدين في العاصمة سواء كان وزير التنمية المحلية الكيني أو الأوغندي أو غيرهم من وزاء التنمية المحلية مما يعزز صورة مصر الأفريقية ويسهم في تطوير تلك العلاقات.