أول تعليق من تعليم الجيزة على تسريب امتحان الجبر للشهادة الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

علق أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة، على تسريب امتحان الجبر للشهادة الإعدادية.

وقال سلومة في تصريحات لمصراوي، إن الأمر يعود لحدوث خطأ من أحد المراكز الفرعية لإحدى الإدارات وتم فتح المظروف قبل الميعاد المحدد، أدى إلى ظهور صورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة على اتخاذ الإجراءات التالية:

- سيتم فحص عينة عشوائية لبيان مدى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص نتيجة الخطأ

- إحالة الموضوع للشئون القانونية لإعمال شئونها لتجاوز تعليمات المستديمة الخاصة بأعمال الامتحانات.

- اتخاذ القرارات الحازمة فور فحص الموضوع.

وتداولت جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي والتليجؤام امتحان مادة الجبر والاحصاء للشهادة الإعدادية بالجيزة.

ونشرت جروبات الغش الامتحان قبل بدء لجنة الامتحان بأكثر من ساعتين، على أحد جروبات الغش الإلكتروني.

وأدى طلاب الصف الشهادة الإعدادية بالجيزة، اليوم الثلاثاء امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة خلال الفترة من 14 مايو وحتى الخميس الموافق 19 مايو 2022 .

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأن إجمالي الطلاب على مستوى المحافظة بلغ (186791) طالبا وطالبة، مقسم على(689) لجنة وعدد (6) حالات خاصة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها فوراً

وجاء جدول الامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية على النحو التالي:

السبت 14 مايو:

امتحان مادة اللغة العربية والخط

الأحد 15 مايو:

امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

الإثنين 16 مايو:

امتحان مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 17 مايو:

امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

الأربعاء 18 مايو:

امتحان الهندسة

الخميس 19 مايو:

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية .

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تواجد مكثف لمديري عموم الإدارات التعليمية ميدانياً باللجان يومياً لمتابعة كافة أعمال الإمتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات.

كما أشارت إلى تقليل الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالب باللجنة، والحفاظِ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان، مع التشديد على اتخاذِ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الإمتحانات، من التطهير الدوري وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى توفير الكمامات وأدوات التعقيم والمطَهِرات .