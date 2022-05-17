شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إطلاق قوافل طبية مجانية لتوعية السيدات فى الجيزة بالصحة الإنجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان إطلاق قوافل طبية مجانية لتوعية السيدات بالصحة الإنجابية ونتمية الأسر المصرية ضمن المشروع القومى لتنمية الأسر المصرية أيام 17 و18 و19 مايوم 2022 في قرى الجيزة .

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية ستكون في مناطق المنصورية وبهرمس وذات الكوم بادارة غرب القناطر بمحافظة الجيزة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان لــ 41 ألف و343 منتفعة خلال شهر أبريل الماضي، من خلال العيادات المتنقلة وقوافل الصحة الإنجابية، وذلك في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيقا ل«رؤية مصر 2030».

وأكد استمرار تفعيل خدمة الخط الساخن المجاني لمشورة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (إحنا معاكي) على الرقم 08008880800 للرد على استفسارات السيدات بشأن وسائل وخدمات تنظيم الأسرة، والرد على الشائعات وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.