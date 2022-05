شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: معاملنا اجتازت اعتماد المجلس الوطنى طبقًا للمواصفات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقالت هيئة الدواء : تسلم رئيس رئيس هيئة الدواء المصرية شهادات اعتماد عدد من معامل الهيئة من المهندس هانى الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، وذلك بعدما تمكنت الهيئة من استيفاء كافة متطلبات المواصفات الدولية (ISO/IEC 17025:2017 & ISO/EC 17043:2010)).

وأعرب رئيس هيئة الدواء المصرية عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الكبير، وأشاد المهندس هانئ الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، بالجهد المبذول من قبل القائمين على هيئة الدواء المصرية، والذي نتج عنه الحصول على تلك الاعتمادات، حيث أن هذه الاعتمادات تتيح لمعامل هيئة الدواء المصرية إصدار الشهادات والتقارير المعتمدة دولياً تحت مظلة المجلس الوطني للاعتماد، وذلك طبقًا لاتفاقية الاعتراف المتبادل مع منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل (ILAC).

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم قطاع صناعة الدواء الوطنية، وتوفير كافة السبل لضمان جودة وأمان وفاعلية المستحضرات الصيدلية المصرية، وتعزيز فرص تصدير الدواء المصري لكافة دول العالم.