شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب الإعلامى لحكومة فتحى باشاغا: الحكومة غادرت العاصمة طرابلس حقنا للدماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا وعددا من أعضاء الحكومة غادروا العاصمة طرابلس بعد وصولهم يوم أمس؛ وذلك حرصا على أمن وسلامة المواطنين وحقنا للدماء وإيفاءً بتعهدات الحكومة التي قطعتها أمام الشعب الليبي بخصوص سلمية مباشرة عملها من العاصمة وفقا للقانون.

وأعربت الحكومة الليبية في بيان لها عن خالص الشكر لكل الأجهزة الأمنية والشرطية على التزامها بالقانون، وحفاظها على أمن العاصمة وسلامة المدنيين، كما قدمت شكرها لأهالي مدينة طرابلس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.