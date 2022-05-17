شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس حار بالعاصمة وغطاء سحابى يقلل فترات سطوع الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

ومن المتوقع وجود غطاء سحابى يعمل على تقليل سطوع أشعة الشمس وخاصة على شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء. مما يؤدي إلى تحسين الشعور بدرجة الحرارة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد .

و يشهد اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة.