شكرا لقرائتكم خبر عن تشديد أممى على ضرورة ضبط النفس فى طرابلس والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز، على الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين، وحثت على ضبط النفس والحرص كضرورة مطلقة على الامتناع عن الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك الكف عن الخطاب التحريضي والمشاركة في الاشتباكات وحشد القوات، جاء ذلك تعليقا على تطورات الأوضاع في العاصمة طرابلس.

وقالت "ويليامز" في تغريدة نشرتها على حسابها الشخصي بتويتر – نقلته وكالة الأنباء الليبية - إنه لا يمكن حل النزاع بالعنف، ولكن بالحوار والتفاوض، ومن أجل ذلك، تظل المساعي الحميدة للأمم المتحدة متاحة لجميع الأطراف التي تؤمن بمساعدة ليبيا على إيجاد طريق حقيقي وتوافقي للمضي قدمًا نحو الاستقرار والانتخابات.