شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق اليوم وغدا 4 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بـ4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.