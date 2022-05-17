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ضبط 20 عربة كارو تلقى المخلفات بشوارع شمال وجنوب الجيزة وبولاق والحوامدية

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القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة من ضبط 20 عربه كارو وتروسيكل أثناء قيامهم بإلقاء كميات من المواد الصلبة ومخلفات الرتش والقمامة بعدد من الشوارع الرئيسية بأحياء جنوب وشمال الجيزة وبولاق الدكرور والحوامدية .

 وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن المحافظة تكثف من حملاتها اليومية على مستوي الأحياء والمراكز والمدن للحد من مخالفات إلقاء عربات الكارو المخلفات بالشوارع والطرق الرئيسية لما تسببه من مظهر غير حضارى، مشيراً إلى انه يتم تنظيم الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المركبات التي تلقي مخلفات الرتش بنهر الطريق .

وأوضح أن جهود الحملات على مدار يومين أسفرت عن قيام حي شمال الجيزة من ضبط 12 عربة كارو و 3 تروسيكل أثناء إلقاء المخلفات بالطريق العام بشوارع الأقصر وبشتيل وحسين مهران والمطار والبوهى وميدان سفارى وبطئ محور أحمد عرابى بقطاع المنيرة الغربية .

كما قام حى جنوب الجيزة بضبط تروسيكل يقوم بإلقاء مخلفات الرتش بشارع ربيع الجيزى بجوار سور السكه الحديد وقد تم التحفظ عليه ورفع كافة المخلفات .

وفي حى بولاق الدكرور تم ضبط 2 عربة كارو وتروسيكل أثناء إلقاء المخلفات بالطريق العام بشوارع الاربعين والمساكن وأحمد حمدى مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالاضافه الى قيام مدينة الحوامدية بضبط عربة كارو تقوم بفرز المخلفات بنهر الطريق وتم التحفظ عليها .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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