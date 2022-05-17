شكرا لقرائتكم خبر عن فوز نقيب المرافق بالتزكية برئاسة اللجنة النقابية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق، رئيس اللجنة النقابية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء على أن مشاركة العمال في الانتخابات العمالية دورة 2022-2026، والتي بدأت مرحلتها الأولي أمس الإثنين هي استحقاق قانوني ودستوري للملايين من عمال مصر، كشف خلالها العمال الذين أقبلوا على الإدلاء بأصواتهم عن إرادتهم الحقيقية ،وتنفيذهم لدعوة ونصيحة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إحدى خطاباته العمالية لهم بأن يختاروا المرشح الأمين الصادق الذي يدافع عن حقوقهم المشروعة، وكذلك حق الوطن في الاستقرار والتنمية.

وقال فؤاد، فى بيان، إن عمال المرافق العامة بقطاعات "الكهرباء والطاقة، مياه الشرب والصرف الصحي، والإسكان" يتعهدون ببذل قصارى جهدهم من أجل دعم مسيرة التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة التي تعيشها مصر في ظل القيادة الحكيمة والسياسة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والمشاركة في بناء "الجمهورية الجديدة" .

جاء ذلك خلال كلمة لفؤاد إثناء استقبال عمالي حافل له أمس الاثنين من عمال شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، عقب فوزه بالتزكية رئيسا للجنة النقابية بها، حيث استقبلوه بالورد والزغاريد، مؤكدين على أن 12 الف عامل بتلك الشركة الاستراتيجية داعمون له، ولسياسة النقابة في تحقيق الإستقرار في مواقع العمل، وللحوار البناء مع الإدارة من أجل المزيد من المكتسبات للعمال ،ولتقديم خدمة أفضل للمواطنيين.