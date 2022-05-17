شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يعرض رؤية مصر حول تغير المناخ بقمة "المدن الأفريقية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، فى الدورة التاسعة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية (Africites 2022) والتى ستعقد فى مدينة " كيسومو" الكينية بمشاركة كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وعدد من الوزراء والمحافظين بالدول الأفريقية .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن القمة ستركز على مناقشة "دور المدن الوسيطة بإفريقيا فى تنفيذ موضوعات التنمية الحضرية المستدامة اتساقاً مع أجندة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقى 2063" .

وأكد شعراوى، أهمية الدور الذى تقوم به المدن الوسيطة وما تتحمله من مسئوليات وما يمكن ان تحققه من مكاسب لمنظومة الإدارة المحلية دون ان يكون التركيز منصباً فقط على المدن الكبرى، حيث يمكن للمدن الوسيطة أن تقدم إضافات اقتصادية وتنموية، وكذلك فى إطار مواجهة التهديدات المناخية وغيرها من التحديات التى تواجه المدن.

وأشار شعراوى، إلى أن المشاركة المصرية فى هذا الحدث الأفريقى الكبير ستسهم فى تعزيز صورة مصر الأفريقية، خاصة ان هذه القمة التاسعة تكتسب أهمية خاصة بحكم ان مصر هى سوف تستضيف القمة القادمة Africites 2025 والتى أكد رئيس الوزراء لدى إعلانه عن نجاح ملف مصر الأفريقى فى استضافة هذا الحدث الهام أنه سيكون مقدمة بالفعل لأحداث هامة كثيرة وتأكيدًا على عمق العلاقات المصرية الأفريقية، مصيفًا: وهو ما ساهم أيضًا وعزز من فوز مصر بشرف استضافة المنتدى الحضرى العالمى 2024 حيث كان متوجباً ان تتقدم مصر بملفها على أساس أنها تمثل القارة الأفريقية وهو ما تم بالفعل .

وسيعقد وزير التنمية المحلية على هامش القمة لقاء مع ميمونة الشريف "السكرتير التنفيذى لـ UN Habitat الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والشريك فى قمة Africites والذى يتطلع من خلاله الوزير على تأكيد عمق العلاقات مع ال UN Habitat بعد استضافة مصر مؤتمر المدن العالمى بمدينة الأقصر بالتعاون معها وكذلك المنتدى الحضرى العالمى.

وأوضح شعراوي، أنه فيما يخص هذا الملف من المقرر أن تشارك مصر بالتنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والإسكان فى فعاليات قمة كاتوفيتسه فى بولندا فى القمة الحادية عشر للمنتدى الحضرى العالمى للتعرف على تجربة إدارة المنتدى الحضرى بعد التعرف على هذه التجربة بمعرفة وزير التنمية المحلية ولقاءه وزير التنمية المحلية الاماراتى وميمونة فيما يتعلق باستضافة الحكومة البولندية للدورة الحادية عشر قبل ان تتولى مصر الدورة الثانية عشر.

وأضاف شعراوى، أنه خلال فعاليات قمة المدن الافريقية والتى سيفتتحها "اوهورو كينياتا" رئيس جمهورية كينيا سيقوم والوفد المصرى المرافق من محافظى القليوبية ودمياط والممثل الشخصى لرئيس الجمهورية فى المناخ الدكتور محمود محى الدين، بافتتاح الجناح المصرى فى المعرض المقام على هامش المؤتمر مما يعرف الحضور بقدرات مصر السياحية وفى نفس الوقت التعريف والمشاركة بمنصة "أيادى مصر" فى المعرض بوصفها أحد أهم المنصات الالكترونية لترويج السلع اليدوية لما فى ذلك من أثر ثقافى وتراثى تتسم به الصناعة اليدوية المصرية ، مؤكداً ان اقامة المعرض الأول لأيادى مصر خارج البلاد هو تماشياً مع تكليفات القيادة السياسية بأن تتاح لهذه المنصة فرصة المشاركة فى المعارض والاسواق الدولية وهو ما يبدأ بالإضافة الى المشاركة فى الفاعليات المحلية.

من ناحية أخرى، أشار شعراوى، إلى أنه سوف يشارك فى افتتاح اليوم الأول للمؤتمر والمخصص لمواجهة التغيرات المناخية على المستوى المحلى ليؤكد فى كلمته المنتظرة ان المدن هى التى تواجه خطر تغيير المناخ و تقدم المبادرات والحلول و الدعم والمساندة فى تقديم الاستراتيجية الوطنية على المستوى المركزى ، لافتا الى ان كل التحديات تواجه على أسس محلية.

وسيتم عرض دور المحليات فى مواجهة آثار كورونا عبر احدى الجلسات والاهم هى المشاركة التى سيقود فيها وزير التنمية المحلية مناقشات أحد أهم جلسات المؤتمر حول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تسعى مصر بتكليف من القيادة السياسية بتقديمها للعالم ونقلها كخبرة مكتسبة لأشقائها فى القارة الأفريقية بوصفها واحدة من الطفرات المجتمعية الهامة التى ستغير حياة 58 مليون شخص إلى الأفضل، وهو ما سيكون محلاً للاهتمام حيث أبدت العديد من الوفود المشاركة أهمية هذا الحدث واهتمامها بالمشاركة فى هذه الجلسة الهامة وغير ذلك سيكون المؤتمر فرصة رئيسية لعقد لقاءات ثنائية بين الوفد المصرى برئاسة الوزير محمود شعراوى والعديد من الوفود سواء كانت أممية كال UN HABITAT وغيرها او مناخية او علاقات ثنائية مع باقة من وزراء التنمية المحلية الأفارقة المتواجدين فى العاصمة سواء كان وزير التنمية المحلية الكينى أو الاوغندى او غيرهم من وزراء التنمية المحلية مما يعزز صورة مصر الافريقية ويسهم فى تطوير تلك العلاقات.