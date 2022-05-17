شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمى فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمُزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأفاد التقرير بمُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة "الأكاديمية العربية لعلوم الإعلام الكائن مقرها (82 شارع مصطفی النحاس - مدينة نصر - الدور الثالث، محافظة القاهرة) "، والتي تقوم بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تمنح دبلومه مُتخصصة في المجالات التالية: (المُذيع الشامل - التعليق الصوتي الشاملة - الدبلاج - الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي)، كما تدعى بأنها أكاديمية مُتخصصة في التدريب الإعلامي بالطريقة الأمريكية.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، كما قام بمُخاطبة محافظ القاهرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد الدكتور عبدالغفار بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من مُلاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية، والتي تدعي كذبًا، منح درجات أكاديمية دون الحصول على التراخيص اللازمة لمُزاولة أنشطة تعليمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية.

وأكد المُتحدث الرسمي أنه بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والعدل، تم زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ للتمكن من تفعيل مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس ـ الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، كما يتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل للوزارة