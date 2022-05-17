شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يبحث مع سفير سيراليون بالقاهرة سبل تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بمقر الوزارة السفير صادق سيلا سفيردولة سيراليون بمصر، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين ونقل الخبرات المصرية إلى جمهورية سيراليون فى مختلف مجالات صناعة الطيران المدنى، والتى تأتى فى إطار تعزيز العلاقات بين مصر وسيراليون.

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وباسم عبدالكريم مساعدوزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام.

وأكد وزير الطيران المدنى، أن هذا اللقاء يأتي فى إطار التأكيد على توجه القيادة السياسية نحو تعزيز العلاقات الثنائية مع كافة الدول الإفريقية والدور الحيوى الذى تقوم به مصر من أجل تحقيق أهداف التنمية للأشقاء داخل القارة السمراء.

وأشار الطيار محمد منار إلى أن وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم ونقل الخبرات المصرية فى مجال الطيران المدنى إلى الأشقاء بجمهورية سيراليون، حيث أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من التعاون والعمل والتنسيق المشترك فى هذا الشأن .

ومن جانبه أعرب سفير سيراليون بالقاهرة عن سعادته بهذا اللقاء المثمر والذى يهدف إلىتحقيق المزيد من التعاون بين البلدين فى صناعة الطيران المدنى، مشيرا إلى رغبة بلاده في الإستفادة من الخبرات المصرية فى مجال الطيران المدنى والذى حقق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية.