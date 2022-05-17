شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 26 ورشة عمل لـ1000 عضو هيئة تدريس لاستخدام المقررات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا حول حفل ختام مشروع "تطوير البنية التحتية للمركز القومي للتعلم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية"، وذلك بالتعاون بين اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو والمجلس الأعلى للجامعات تحت إشراف الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ومكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، وذلك بمقر اللجنة الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وأفاد التقرير أن الهدف من هذا المشروع هو تطوير البنية التحتية للمركز القومي للتعلم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات، وتوفير خوادم حديثة للمركز؛ لاستيعاب المقررات الإلكترونية المطلوبة، فضلاً عن التدريب الافتراضي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وكذلك رفع كفاءتهم للعمل على تقديم المناهج الجامعية، وإدارة الفصول الافتراضية عن بعد، والعمل على نظام إدارة التعلم Learning Management System (LMS)، بالإضافة إلى إنتاج أعضاء هيئة التدريس الفيديوهات الرقمية وفقًا للمعايير التربوية والفنية، وذلك في إطار السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، والتصدي للتحديات التي أحدثتها جائحة كورونا.

وأشار التقرير إلى أن هذا المشروع يأتي في ضوء إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم الهجين، والذي يعتمد على الدمج بين التعليم التقليدي والتعلم عن بعد؛ لتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية للجامعات المصرية، مع استخدام تقنيات التعلم الإلكتروني، إضافة إلى إنتاج المقررات الإلكترونية، واستخدام المقررات الإلكترونية المتاحة على نظام إدارة التعلم بالمركز القومي للتعليم الإلكتروني.

وأوضح التقرير أنه تم عقد جميع الورش التدريبية لهذا المشروع افتراضيًا على مدار أربعة أشهر بإجمالى عدد 26 ورشة، حيث تم تدريب (ألف وخمسة) أعضاء هيئة تدريس مقسمين على جميع الجامعات الحكومية المصرية.

وانتهى المشروع إلى عدد من التوصيات من أهمها: الاهتمام بتنمية مهارات التواصل الإلكتروني بين أساتذة الجامعات والطلاب، تطوير الكتاب الإلكتروني التفاعلي، العمل على تصميم العروض التقديمية المتطورة والتفاعلية، إنتاج الفيديوهات الرقمية، وكذا الاهتمام بالإنفوجراف والرسوم المتحركة في العملية التعليمية، استخدام الفصول الافتراضية في العملية التعليمية، المداومة على الاتصال والتفاعل المستمر بين الجامعات والمنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بمجالات التربية والتعليم، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية وتشجيعية للطلاب المتفوقين على مستوى الجامعات في مختلف المجالات.

حضر حفل الختام، السيد العبسي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لليونسكو، الدكتور رامي إسكندر نائب مدير المركز القومي للتعلم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتورة نانسي الدمرداش مدير المركز القومي للتعلم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتورة ماري آن مانسون أخصائي برنامج التعلم بمكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، فضلاً عن مشاركة ممثلين من الجامعات المصرية.