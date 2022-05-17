شكرا لقرائتكم خبر عن تحتفل به طوال مايو.. تعرف على الشهر المريمى فى الكنيسة الكاثوليكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر شهر مايو من الشهور التى تحظى بقدسية خاصة فى الكنيسة الكاثوليكية، فهو الشهر الذى خصصته الكنيسة لإكرام السيدة مريم العذراء، ويعتبر شهر الورود والجمال والحياة والتجدد.

ويعتبر إكرام العذراء مريم فى شهر مايو تقليدا غربيا، ومن ثم انتقل إلى الشرق فبعض المؤرخين ينسبون نشأته إلى الطوباوى هنرى، غير أن ممارسة شهر مايو نشأت فى إيطاليا ومن ثم انتشرت في كل دول أوروبا وأمريكا والعالم أجمع.

وتكرم الكنائس الشرقية منذ القدم العذراء مريم فى الطقوس الكنسية والصلوات الليتورجيا والأباء الشرقيون يشيدون بقداستها.

ثوب السيدة مريم العذراء

ويرتبط شهر مايو ارتباطاً مباشراً بثوب السيدة العذراء، والذى أصبح تقليداً ورمزاً للشهر المريمى، حيث ترتدى معظم البنات المسيحيات اللواتى قدمن نذوراً لهذا الشهر ثوب السيدة العذراء ذا اللون الأزرق والذى تتم الصلاة عليه من قبل راعى الكنيسة مسبقاً، ويتزنرن بزنار باللون الأبيض ويغطين رأسهن بوشاح أبيض اللون أيضاً.