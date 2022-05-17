شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الثانى الثانوى يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى اليوم الثلاثاء طلاب الصف الثانى الثانوى العام امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ورقيا وإلكترونيا فى المدارس، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى المدارس بلجان مؤمنة ومراقبة.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة،ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.

وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.