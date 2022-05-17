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88% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة مروجى الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأيد 88% من القراء تغليظ عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بينما عارض 12% من القراء تغليظ عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 

 


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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