شكرا لقرائتكم خبر عن 88% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة مروجى الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأيد 88% من القراء تغليظ عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بينما عارض 12% من القراء تغليظ عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى.