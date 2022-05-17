شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 جنيه رسوم التقدم.. بدء اختبار الطلاب العائدين من أوكرانيا 24 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التعليم العالى بالتنسيق مع وزارة الهجرة ومجلس الجامعات الخاصة فى إجراء امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، وذلك للدراسة فى الجامعات الخاصة، حيث يبدأ طلاب كليات "الطب والصيدلة وطب الأسنان والهندسة" فى الامتحانات يوم 24 مايو بجامعات القاهرة وعين شمس، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية بالنسبة للطلاب الذين استكملوا تقديم الأوراق الثبوتية.

وبحسب وزارة التعليم العالى، فإن إجمالي عدد الطلاب الذين سيتقدمون لامتحان تحديد المستوى (الطلاب العائدون من أوكرانيا الذين لم يقدموا أوراقهم من قبل، والطلاب المُتخلفون عن أداء الامتحان السابق الذي تم إجراؤه في نهاية مارس الماضي، والطلاب الذين استكملوا أوراقهم الثبوتية) بلغ 375 طالبًا، موزعين على النحو التالي (284 طب بشري، 58 طب أسنان، 15 صيدلة، 18 هندسة).

وكانت أوضحت وزارة التعليم العالى أنه يجب على الطالب إحضار إثبات الشخصية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول)، وكذلك سداد مُقابل الامتحانات للكلية التي يؤدي الامتحان بها في ذات يوم الامتحان، بقيمة 2000 جنيه.