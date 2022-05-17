شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن جهود وزارة الرى بشأن التحول الرقمى للانتقال إلى العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر
1- جارى تنفيذ برنامج تدريبى مكثف وورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة، مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين.
2- تم تطوير العديد من البرمجيات بواسطة مهندسى الوزارة، حيث تم تصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال .
3- تم حصر الوثائق المطلوب رقمنتها .
4- تم انشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل تطبيقات "متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، و تطبيق لبيانات المخازنالميكانيكية" .
5-متابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة و تصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية.
6- استخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديدطبيعة إستخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه .
7- رصد التعديات على حرم النهر للتعامل معه أولاً بأول .
8- رصد التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بمحافظات الجمهورية المختلفة .
9- إنتاج خريطة التركيب المحصولى لكل موسم زراعى لتحديد مساحة كل محصول على حدى .
10- متابعة زراعة محصول الأرز بصفة دورية لتحديد الإحتياجات المائية له خلال موسم الزراعة.
11- أنشأت الوزارة منظومة للرصد الآلى"التليمتري" ، والتى تسمح بتدفق بيانات الترعوالبحيرات والمصارف بصورة لحظية علىالهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين فيجميع إدارات الري بمختلف محافظاتالجمهورية ، بما يسمح بإتخاذ قرارات فوريةلحل مشاكل الري في المناطق الحرجة .
12- منظومة الرصد والتحكم بالآبار السطحيةوالعميقة لمراقبة تشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد و متابعتها من غرف تشغيل مركزية وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الإستهلاك لكل بئر على حدى وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.