شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن جهود وزارة الرى بشأن التحول الرقمى للانتقال إلى العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت وزارة الموارد المائية والرى عددا من الخطوات الهامة فى مجال التطوير المؤسسى والتحول الرقمى فى ضوء الاستعدادات الجارية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى التقرير التالى نرصد جهود الوزارة فى مجال التحول الرقمى:

1- جارى تنفيذ برنامج تدريبى مكثف وورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة، مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين.

2- تم تطوير العديد من البرمجيات بواسطة مهندسى الوزارة، حيث تم تصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال .

3- تم حصر الوثائق المطلوب رقمنتها .

4- تم انشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل تطبيقات "متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، و تطبيق لبيانات المخازنالميكانيكية" .

5-متابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة و تصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية.

6- استخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديدطبيعة إستخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه .

7- رصد التعديات على حرم النهر للتعامل معه أولاً بأول .

8- رصد التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بمحافظات الجمهورية المختلفة .

9- إنتاج خريطة التركيب المحصولى لكل موسم زراعى لتحديد مساحة كل محصول على حدى .

10- متابعة زراعة محصول الأرز بصفة دورية لتحديد الإحتياجات المائية له خلال موسم الزراعة.

11- أنشأت الوزارة منظومة للرصد الآلى"التليمتري" ، والتى تسمح بتدفق بيانات الترعوالبحيرات والمصارف بصورة لحظية علىالهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين فيجميع إدارات الري بمختلف محافظاتالجمهورية ، بما يسمح بإتخاذ قرارات فوريةلحل مشاكل الري في المناطق الحرجة .

12- منظومة الرصد والتحكم بالآبار السطحيةوالعميقة لمراقبة تشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد و متابعتها من غرف تشغيل مركزية وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الإستهلاك لكل بئر على حدى وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.