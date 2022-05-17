شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كيف تتخلص البيئة من مخلفات القاهرة المتراكمة منذ 50 عاما × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مخلفات القاهرة الكبرى هى أحد الملفات الهامة التى كانت تؤرق المسئولين فى وزارة البيئة لأكثر من 50 عاما، والتنمية المحلية، ووضعت الوزارة العديد من الخطوات من أجل القضاء على المخلفات وبدأت الحكومة تنفيذ مشروع إدارة المخلفات.

خلال هذا التقرير نرصد أهم 10 معلومات عن أكبر مشروع لمكافحة تلوث القاهرة الكبرى

1- المشروع يهدف لمكافحة التلوث فى القاهرة الكبرى ويتم التعاون مع البنك الدولي.

2- مجمع إدارة المخلفات الصلبة في الروبيكى هو أحد تدخلات مشروع القاهرة الكبري لتلوث الهواء وتغير المناخ المخطط لها.

3- يسعى المشروع لمعالجة والتخلص من أنواع المخلفات المتنوعة والمتولدة فى محافظتى القاهرة والقليوبية.

3- يسعى المشروع لتحقيق أهداف رئيسية تتضمن تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات، بشأن نوعية الهواء، إضافة لدعم وتفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبري.

4- يعمل أيضا المشروع على خفض انبعاثات أتوبيسات هيئة النقل العام.

5- يعمل مشروع مكافحة التلوث بالقاهرة الكبرى على تغيير السلوكيات ورفع الوعي والتواصل، إضافة لإدارة المشروع والرصد والتقييم.

6- يتضمن المشروع إقامة مجمع مدفن للمخلفات الصحية بمحافظة القليوبية خاص بروافض معالجة المخلفات الصلبة البلدية على مساحة 5227 فدانا.

6- المشروع يعمل على تنفيذ محطة معالجة مخلفات البناء والهدم على مساحة 23 فدانا.

7-يقوم المشروع ايضا على تنفيذ مدفن للمخلفات الصحية فى محافظة القاهرة لروافض معالجة المخلفات الصلبة البلدية بمساحة 447 فدان.

8-المجمع يتضمن إنشاء محطة معالجة المخلفات الطبية والتخلص منها بمحافظتي القاهرة والقليوبية بمساحة 51.16 فدان.

9- يقوم المشروع بانشاء مدفن للمخلفات الصحية لهيئة المجتمعات العمرانية، خاص بروافض معالجة المخلفات الصلبة البلدية ومخلفات الهدم والبناء، على مساحة 100 فدان.

10- يسعى المشروع ايضا علىإنشاء محطة معالجة للمخلفات الصلبة البلدية لمحافظة القاهرة و محطة إنتاج السماد العضوي وإعادة التدوير، على مساحة 212 فدانا.

بالإضافة إلى محطة معالجة المخلفات الصلبة البلدية بمحافظة القليوبية (محطة إنتاج السماد العضوي وإعادة التدوير) على مساحة 106 أفدنة.

جدير بالذكر انه المقرر أن يلعب القطاع الخاص دورا فى هذه المشروعات الخاصة بتطوير وتشغيل المكونات المختلفة، لمجمع إدارة المخلفات الصلبة في العاشر من رمضان بعد تطوير البنية التحتية من قبل الحكومة.

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