شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الدولة المصرية استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، ضمن إطار رؤية مصر 2030 والتى تستهدف عددا من المحاور نرصدها فى التقرير التالى.

1-الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها.

2-تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي.

3-إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة تشمل كل الأنشطة المرتبطة.

4-تحقيق التنمية المتوازنة والاحتوائية والمستدامة.

5-تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.

6-توفير فرص عمل منتجة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة وخاصة للشباب والمرأة.

7-تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وإدماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة.

8- تخفيض معدلات الفقر في الريف.

9- العمل على التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها.