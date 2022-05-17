شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ البحيرة يفتتحان 15 مسجدا بالمحافظة يوم الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء هشام عبد الغني آمنة محافظ البحيرة، 15 مسجدًا بمحافظة البحيرة يوم الجمعة المقبل، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وترميمًا.

وقالت الوزارة، فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى ، لافتة إلى أن المساجد المقرر افتتاحها هى:

أولًا : مساجد الإحلال والتجديد

1. المرحوم محمد حسني مكرم – قرية قراقص – مركز دمنهور

2. عزبة سليم جبارس بحري – مركز ايتاي البارود

3. عزبة أبو قابيل البحري أثريات فاضل – مركز ايتاي البارود

4. عزبة المتروك – كفر مساعد – مركز ايتاي البارود

5. الهداية – دست الأشراف – كوم حمادة

6. الأنوار المحمدية - البسلقون – كفر الدوار

7. الشهيد زلطة – أريمون – المحمودية

8. الرضا – بريم – كوم حمادة

9. الإخلاص – كنج عثمان- كفر الدوار

10. النور – قرية ويصا الكبيرة - دمنهور

11. أبو زينة – منشأة الخزان – مركز دمنهور

12. عبد الرحمن بيصار – النوبارية – مركز أبو المطامير

13. الغنايمة – مستناد – مركز شبرا خيت

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

14. الطاهر – ببيان – كوم حمادة

15. سيدي يوسف – قرية ديبي – مركز رشيد