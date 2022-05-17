​اليوم.. طلاب ثانية ثانوي يؤدون امتحاني الأحياء والفلسفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

يؤدي اليوم الثلاثاء طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في امتحان مادة الأحياء للشعبة العلنية، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، في اليوم الثالث لامتحانات نهاية العام الدراسي.

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان، على فترتين صباحية ومسائية، حيث تبدأ الفترة الأولى في الثامنة صباحًا بالجزء الورقي المقالي ثم يحصل الطلاب على فترة راحة تمثل 15 دقيقة ثم يبدأون الامتحان الإلكتروني، ثم تبدأ امتحانات الفترة المسائية.

تعقد الامتحانات بنظام 30% من الأسئلة موضوعية ومقالية، وتكون ورقية، يتم وضعها من معلمي المواد بإشراف من الإدارة، والـ70% بنظام الاسئلة الإلكترونية، على التابلت وتكون الاسئلة اختيار من متعدد.

وتقعد امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من يوم 12 مايو الجاري وحتى 26 مايو، في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.​