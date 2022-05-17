ما لا تعرفه عن مجمعات الخدمات الزراعية المتكاملة للمزارعين

القاهرة - سامية سيد - كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بسرعة الانتهاء من اللمسات النهائية بمجمعات الخدمات الزراعية المتكاملة للمزارعين والتى تشمل جميعات زراعية ووحدات بيطرية ومراكز ارشادية متطورة لتقديم خدمة متميزة للمزارعين على أعلى مستوى.

وشدد القصير على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمات التي يتم تقديمها للمزارعين، فضلا عن تأهيل العاملين بهذه المراكز، على كافة المستويات.

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل مجمعات الخدمات الزراعية المتكاملة.

1- عدد مجمعات الخدمات الزراعية التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة ، حوالي 332 مجمع، .

2- تقدم المجمعات كافة الخدمات الزراعية وفقاً لإحتياجات القري المستهدفة من وحدات بيطرية، جمعيات زراعية، مراكز ارشاد زراعي، مراكز تجميع الألبان.

3- تشمل المجمعات الخدمية، 316 وحدة بيطرية، و 329 جمعية زراعية، 305 مركز ارشادي، و46 مركز لتجميع الألبان.