شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. طلاب النقل الثانوى الأزهرى يؤدون امتحانات الأحياء والفرنساوى والحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب النقل الثانوى الأزهرى اليوم الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسى الثانى، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسم الأدبى امتحانهم في مادتى الحديث وعلومه واللغة الأجنبية الثانية "فرنساوى"، وطلاب الصف الثانى الثانوى للقسم الأدبى امتحان مادتى اللغة الأجنبية الأولى والتربية الفنية.

أما طلاب الصف الأول الثانوى للقسم العلمى يؤدون امتحانهم في مادتى الحديث وعلومه والأحياء، كما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى امتحانهم فى مادتى اللغة الأجنبية الأولى والتربية الفنية.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية، الأربعاء 25 مايو، وتنتهي الأربعاء 1 يونيو 2022، وبالنسبة لطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، فتبدأ امتحاناتهم الأربعاء 25 مايو، وتنتهي الثلاثاء 31 مايو 2022.

وبالنسبة للشهادة الابتدائية، تبدأ امتحانات إتمام الشهادة، يوم الأربعاء 25 مايو وتنتهي الثلاثاء 31 مايو 2022.

كما بدأت امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية بعوث، السبت 7 مايو، وتنتهي الأربعاء 25 مايو 2022. وبالنسبة لامتحانات القراءات، فبدأ السبت 14 مايو، وتنتهي الاثنين 23 مايو 2022.