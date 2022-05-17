شكرا لقرائتكم خبر عن "الصدر ولا الورك".. طبيبة بيطرية توضح أفضل أجزاء الدواجن لخفض الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعد الدواجن من أكثر أنواع البروتين التى تجد إقبالا من الجميع، إلا أن الجميع يختلف فى اختيار القطعة المُفضلة بالنسبة له فى الدواجن، سواء الصدر أو الورك.

وحول هذا الأمر، توضح الدكتورة سالى الفقى، ‎رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، نسبة البروتين والدهون فى كل منهما، وهى على النحو التالى:

1- 100 جرام من صدور الفراخ المنزوعة الجلد تحتوى على: 165 سعر حراري متقسمة 80% من البروتين و20% من الدهون.

بمعنى انها تحتوى على القليل من الدهون ومستويات عالية من البروتين المهم لبناء العضلات، لذا تعتبر الاختيار المناسب للرياضيين المهتمين بالتدريبات فى الجيم أو الراغبين فى اتباع أنظمة غذائية لخفض الوزن "ريجيم".

2- 100 جرام من أوراك الفراخ المنزوعة الجلد تحتوى على: 109 سعر حراري متقسمة 35% من البروتين و47% من الدهون.

وعلى الرغم من انها تحتوى على المادة التى تمد العضلات بالأكسجين اللازم لبنائها، ولكنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون، لذا ينصح بعدم تناولها عند اتباع أنظمة الرجيم.